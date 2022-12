El último miércoles, el actor y líder de ‘Gran Orquesta Internacional’, Christian Domínguez preocupó a sus miles de seguidores en Instagram, luego que publicara fotos y videos, sentado en una silla de ruedas en la sala de emergencia de una clínica local junto a su pareja Pamela Franco.

Se especuló que habría sufrido un incidente, sin embargo, se trataba de una lesión que padece el cantante, quien aprovechó sus redes sociales para explicar lo que le pasó.

“Todos me pregunta qué pasó con mi pierna, he tenido una intervención. Lo que pasa es que tengo muchos desgarros en la pierna izquierda. Exactamente, la última vez que me presenté en ‘El gran show’ hice un movimiento, estaba un poco frío. Hice el gusano y el desgarro se abrió por dentro, sangró y esa sangre fue cayendo por dentro y me estuvo doliendo la pierna”, sostuvo Christian Domínguez.

“Ahora si es insoportable (el dolor) porque llegó a la rodilla. Al llegar a la rodilla no me permite doblarla y tengo allí una bursitis. Estaba preocupado porque como es sangre muerta se tenía que coagular para poder extraerla. Es muy doloroso, pero no se ha podido extraer del todo la sangre, el dolor continúa y tengo un tratamiento fuerte de antiinflamatorios y esperando mejorarme pronto. Espero no hacer fiebre o infección porque allí tendrían que intervenirme. Espero que todo vaya bien, en la producción (de Maricucha) estoy sentado, espero que mi pierna desinflame y reabsorba la sangre”, agregó.

Este jueves por la mañana, Christian Domínguez regresó a las grabaciones de la novela ‘Maricucha’, en el video que publicó en sus historias de Instagram, se ve junto a Maju Mantilla a punto de grabar.

Como se recuerda, Christian Domínguez es parte del elenco de ‘Maricucha 2′, él interpreta Vicente, el hermano mayor del personaje interpretado por Patricia Barreto, quien llegó desde Cajamarca para cuidar a Maricucha.

VIDEO RECOMENDADO

Adelanto de Al fondo hay sitio

Adelanto de Al fondo hay sitio