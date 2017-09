Chiara Pinasco es criticada por ocultar rostro de su bebé y ella da contundente respuesta

Chiara Pinasco hace un par de semanas se convirtió en madre primeriza, la noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, medio en el que ha compartido fotos de su bebé, pero sin mostrar su rostro.

Pero lo que la conductora de televisión nunca imaginó, es que los usuarios de las redes sociales le cuestionarían por ocultar el rostro de su pequeña Ella. Tras ello, Chiara Pinasco envió un contunde mensaje a través de Instagram, donde explicó los motivos por el que no muestra por completo a su hija.

“Increíble que tenga que explicar, pero en fin… ¿por qué no muestro la carita de mi bebé? Por la simple y sana razón de que tiene dos meses de vida. No es ni tiene porqué ser conocida. Es un ser que acaba de llegar al mundo y es de pureza total y absoluta”, señaló.

Asimismo, Chiara Pinasco aclaró que su esposo y su bebé no forman parte del mundo artístico. “La bebé es tanto mía como de él, por ende, tengo mucho cuidado con lo que publico. Eso no quiere decir que no quiero compartir momentos lindos de mi vida”, precisa la conductora de televisión.