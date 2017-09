César Távara confesó que se deprimió porque peleó con Jefferson Farfán

Hace unas semanas Cuto Guadalupe confesó que su familia se encontraba preocupada por la salud de su sobrino César Távara, quien fue internado en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao por una fuerte depresión.

Tras su recuperación, César Távara reapareció en el programa “En Boca de Todos” y confesó que una de las razones por la que se deprimió es porque se encuentra distanciado de Jefferson Farfán.

“No me gusta hablar de este tema porque sé que no pase un buen momento. Yo quiero que todos sepan que tome una decisión y no pensé en mis hijos, no pensé en mi madre y no quería estar acá”, dijo bastante afectado César Távara.

“A él le debo todo lo que soy en estos momentos. Estoy triste porque le fallé y asumo mis errores, hasta ahora no he podido verlo porque él está con su fútbol, yo en mis cosas. Ya habrá momento de acercarme y pedirle disculpas”, dijo el músico en referencia a Jefferson Farfán.

Hace unas semanas atrás, Jefferson Farfán no aguantó más los continuos ataques que recibía su expareja Yahaira Plasencia por parte de sus familiares y, a través de las redes sociales envió un comunicado donde les pedía que no hablen más de la bailarina.