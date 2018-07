Cecilia Bracamonte: "También me tiene asqueada la corrupción en el Perú"

La reconocida cantante criolla Cecilia Bracamonte no está ajena a la grave situación política por la que atraviesa el país e hizo un llamado a los peruanos para que tengamos fe en que saldremos adelante. Precisamente en el mes patrio, aseguró el Perú siempre es más fuerte y más grande que sus problemas.

“La patria no tiene la culpa. Nuestro país tiene cosas para celebrar siempre y estar orgullosos de los que nos ofrece, lo que está sucediendo no debe distraernos, hay que tener fe y apostar siempre por el Perú porque dentro de toda esta maraña de gente sucia, hay también gente honesta”, aseveró Cecilia Bracamonte.

Además dijo que lamentablemente ya no se puede confiar en ninguna autoridad y eso es algo que se ha sabido desde siempre. “Lastimosamente la gente que entra a la política, lo está haciendo solamente por dinero. La corrupción, como a muchos me tiene asqueada, por eso los artistas tenemos que defender nuestro espacio que es la música y el arte, cantando o actuando y poniendo como bandera al Perú. Debemos celebrar la Patria, el Perú no tiene que ser pagano”, manifestó la cantante.

En ese sentido, añadió tajante que para ella, cada gobierno que pasa tiene un peor Congreso, pero que esta situación no debe desanimarnos sino alentarnos para ser mejores y tener fe y esperanza que nuestro país va a salir de esta grave crisis política.

Cecilia Bracamonte, en tanto, se prepara para festejar a la patria este 27 y 28 de julio en “La Estación de Barranco” con el concierto “Contigo Perú”, en donde estrenará en vivo el tema de Augusto Polo Campos “El grito”. “En esta canción Augusto plasmó lo que suponía el Perú estaba reclamando, la unión de todos sus hijos porque la patria no es un color, no es un partido”.

Lo que debes saber

Concierto: “Contigo Perú”

Días: 27 y 28 de julio

Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112,

Barranco)

Entradas: En Teleticket de Wong y Metro.