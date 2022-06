Carla Tello conduce actualmente “América noticias: Edición mediodía” desde el 2021, pero por más de diez años fue el rostro representativo de Canal N y en una entrevista que ofreció al diario Trome, reveló algunas secretos que tenía escondidos.

Y es que, entre otras declaraciones, la periodista reveló que le fueron infiel. “Sí me han engañado, pero no lo perdoné. Jamás lo haría porque creo que es la peor falta de respeto que existe”, fue su contundente respuesta.

Luego sorprendió con lo que dijo al ser consultada sobre si realizaría algún ‘retoquito’. “Claro que me la haría, te lo digo frescamente”, respondió sin tapujos y reconoció que ser impaciente es su peor defecto.

“Esto sonará loco, pero odio con el alma cuando pido comida y esta llega tarde”, aseguró entre risas. A puertas de casarse por segunda vez, luego que su novio le propusiera matrimonio hace algunas semanas, Carla confesó que confesó que sueña con ser mamá.

“Sí quiero tener hijos aunque me muero de miedo, pero me hace mucha ilusión tener un bebé”, indicó emocionada y envió un mensaje a las mujeres: “Siempre tienen que valerse por sí mismas y nunca dejar que nadie les falte el respeto o se pase de vivo”.

Tello también habló sobre lo difícil que es ser una periodista mujer en el país. “Al inicio te subestiman por cómo hablas o cómo luces. Además tiendes a estar en ambientes donde hay muchos hombres y hacen bromas que pueden faltarte el respeto. Y como en cualquier otro trabajo, a las mujeres les pagan menos que a los hombres”, refirió.

Ella tampoco no ha sido ajena al acoso por redes sociales. “Hay personas muy insistentes que te dicen ‘hola, hermosa’, ‘te amo’, ‘quiero casarme contigo’”, dijo y recordó las peores experiencias que vivió en este sentido: “Un señor me escribía cartas enumerándome las razones por las que debería casarme con él. También me han enviado fotos sexuales”.

La presentadora de noticias recordó que el peor momento que ha vivido durante su carrera ocurrió cuando se enteró en vivo de la muerte de una amiga y colega y el mejor fue Entrevistar a Sarah Jessica Parker. “Soy fanática de la serie. Pasar a señal abierta también ha sido lo máximo”, precisó.

Finalmente, sobre si se arrepiente de alguna de sus relaciones, se mostró muy sincera y contestó entre risas: “No me arrepiento de nada. Todas te enseñan algo, suena cliché, pero es cierto. Te enseñan a ver las ‘red flags’ (las banderas rojas)”.

VIDEO RECOMENDADO

Facundo González confunde a Renzo Schuller con Gian Piero Díaz

Facundo González sufrió tremendo lapsus al confundir a Renzo Schuller con su amigo Gian Piero Díaz. "Le estás preguntando a un tipo de mundo que visitó más de 20 países. Francia por favor. Por favor Piero no me faltes al respeto, digo Renzo no me faltes al respeto" afirmó el argentino provocando todo tipo de comentarios en el programa. (Fuente: América TV)





TE PUEDE INTERESAR