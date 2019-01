Cardi B anuncia que sacará un nuevo disco este año

Cardi B se encuentra muy contenta por el éxito que tuvo en el 2018 y por esa razón no se duerme en sus laureles. A través de una grabación en vivo de Instagram, la artista anunció a todos sus seguidores que este año lanzará un nuevo álbum.

De igual manera, Cardi B reveló a sus fanáticos de Instagram que espera que su nuevo trabajo musical vea la luz en las mismas fechas que lanzó Invasion of privacy, lo que implicará que la cantante estrene su segundo disco de estudio en abril próximo.

No obstante, la rapera dijo que si bien eso es lo que espera, no puede darlo por hecho debido a su apretada agenda. “Ojalá pueda terminar mi álbum casi al mismo tiempo que salió el anterior. No sé qué tan posible será, porque siento que voy a estar extremadamente ocupada”.

Cardi B también está trabajando para lanzar este año su versión deluxe de Invasion of Privacy con dos canciones adicionales y rechazó la oportunidad de presentarse en el Super Bowl junto a Maroon 5.