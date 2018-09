Camila Diez Canseco: hija de Mauricio Diez Canseco debutó en la televisión

La hija del empresario Mauricio Diez Canseco, Camila Diez Cansezo, se siente orgullosa y feliz, a raíz que su padre le cedió su cargo y se convirtió en la imagen de la Fundación Rústica, que tiene como fin realizar obras sociales.

Además, la joven empresaria aprovechó para anunciar su próximo proyecto, que será la construcción de un albergue para las familias de los niños que llegan a Lima para su tratamiento médico.

“Me siento más que contenta por toda la confianza y respaldo que me está dando mi papá, quien hace un buen tiempo está alejado de los medios y ahora está dedicado a sus negocios y a su familia. Siempre he admirado el trabajo y ayuda social que hace mi papá, así que ahora será mi turno el hacer un buen trabajo y ayudar a la gente que lo necesita, tal como lo venimos haciendo con la Fundación Rústica”, indicó.

“Me siento entusiasmada por anunciar el próximo lanzamiento de un albergue, que junto al Dr. Ricardo Pun de Inspira, venimos trabajando para dar alegría a muchas familias. Mucha gente pensará que por tener 20 años no estoy capacitada para tener un cargo así, pero puedo asegurar que mi mayor ejemplo y maestro ha sido mi papá, pues desde muy pequeña he visto el gran trabajo que hace, sin necesidad de ventilarlo a los medios de comunicación”, comentó Camila Diez Canseco.

Asimismo, descartó que tenga la intención de incursionar en la farándula y señaló estar contenta, pues esta semana fue presentada como vocera de la secuencia ‘Hoy es tu día’, que se emite todos los jueves en el programa ‘En boca de todos’.

“No tengo nada en contra de la farándula, pero ahora abocada a mi carrera de Administración de empresas, además, trabajo para la empresa de Rústica y ahora soy la imagen de la fundación, así que no tengo mas tiempo para poder estar involucrada en el medio de la farándula. Además, soy reservada con mis cosas personales y algo tímida cada vez que he aparecido en algún medio con mi papá, así que considero que la farándula no lo es mío”, señaló.