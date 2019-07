Cameron Boyce: Compañera del actor en “Jessie” envió un emotivo mensaje de despedida

La noticia de la muerte del joven actor Cameron Boyce, a sus cortos 20 años, ha causado una gran conmoción entre sus amigos y seguidores, quienes le han dedicado interminables publicaciones de despedida en sus redes sociales.

Una de las más destacadas es el mensaje de la actriz Skai Jackson, quien interpretó a la hermana de Cameron Boyce en la recordada serie de Disney Channel “Jessie”. Ella escribió un sentido comentario en la última fotografía que compartió Boyce en su Instagram.

“Ni siquiera sé por dónde empezar. No tengo palabras. Nunca pensé que en un millón de años estaría escribiendo esto. Cam, eras único en tu clase. Mi corazón estará roto siempre. Estoy tan feliz de haber pasado casi todos los días contigo en el set, me diste los mejores abrazos. Desearía haberte abrazado con más fuerza cuando te vi hace un par de meses. Muchas gracias por ser el hermano mayor que nunca tuve … ¡Estoy muy angustiada y no puedo dejar de llorar! Te amo tanto … vuela alto. El mejor ángel de los dioses”, escribió en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Cameron Boyce y Skai Jackson interpretaron a los hermanos Luke y Zuri Ross en la recordada serie de televisión “Jessie”.

Por otro lado, el director de las películas “Descendientes”, Kenny Ortega, también utilizó sus redes sociales para despedirse de Cameron Boyce con una fotografía del elenco.

“Mi amor, luz y oraciones van para Cameron y su familia. Que descanses en paz, mi niño por siempre”, fue el conmovedor mensaje del cineasta.

Recordemos que la muerte del artista de Disney fue confirmado por su familia, que explicó que se debió a una enfermedad que Boyce afrontaba. “Con un profundo pesar informamos de que esta mañana perdimos a Cameron”, dijo un portavoz en nombre de la familia a la cadena estadounidense ABC.