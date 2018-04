Bruno Pinasco comparte foto de su adolescencia y confirma que por él no han pasado los años

El conductor Bruno Pinasco dejó boquiabierto a más de un seguidor de Instagram al compartir una fotografía de su adolescencia. El presentador solo demostró que por él parecen no haber pasado los años.

“Hace unos añitos”, fue el escueto mensaje que colocó Bruno Pinasco acompañado de la foto que pertenece al año 1992, es decir, cuando el conductor de Cinescape tenía tan solo 17 años.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar. En su mayoría, Bruno recibió comentarios positivos por mantener un aspecto muy similar al que tenía hace 25 años.

“La pinta no se pierde aunque pasen los años”, “Brunito no has cambiado nada, pásame el secreto”, “Yo también quiero ser como tú y nunca envejecer”, “Vaya que fue hace unos añitos nomas, porque estás casi igual”, “Bruno estás como Polistel”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus followers en Instagram.

Cabe mencionar que Bruno Pinasco es muy seguido en las redes sociales. Solo en Instagram, el presentador está muy cerca de llegar al medio millón de seguidores.