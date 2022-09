Brunella Horna se refirió a su próximo matrimonio con Richard Acuña y reveló que el el excongresista le ha pedido no invitar a Edson Dávila a la ceremonia, que se llevará a cabo en diciembre próximo.

Durante su presentación como refuerzo de Manuel Aumaitre en “La Gran Estrella”, la conductora de “América Hoy” señaló que el popular ‘Giselo’ se portó muy mal en la boda de Ethel Pozo.

“Estoy evaluando invitar a alguien, a Edson Dávila. Se portó tan mal en el matrimonio de Ethel que Richard me ha dicho: ‘mejor no lo invites’”, dijo.

Por su parte, Gisela Valcárcel manifestó que si Brunella Horna no la invita a su boda, no se molestará. También afirmó que cuando alguien se casa, “la televisión nacional tiene para seis días de programa”.

“Si quieres me invitas y si no, no, tampoco me voy a molestar. Es un peso que a uno le digan: ‘oye invítame’. De verdad, no. Además se han dado cuenta que alguien se casa y la televisión nacional tiene para seis días de programa. Se hacen todos los noticieros, todos los programas”, acotó.

¿Qué pasó en la sexta gala?

Tras la masiva eliminación de cinco participantes en la quinta gala, los competidores Nicolás Strauss y Manuel Aumaitre lograron regresar al concurso para sorpresa de todos.

Ruby Palomino y Susan Ochoa se enfrentaron en un versus de canto y así lograron que los participantes obtuvieran una nueva oportunidad de levantar el trofeo, sin embargo, ambos volvieron a quedar en sentencia.

VIDEO RECOMENDADO

Giselo llora de emoción por sorpresa de su madre