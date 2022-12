La conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna llamó la atención a Edson Dávila ‘Giselo’ por nombrar a uno de sus exparejas en pleno programa en vivo.

Todo ocurrió cuando en el programa hablaban sobre los personajes de televisión que han viajado a Qatar por el Mundial de Fútbol. Uno de ellos fue Ignacio Baladán, quien tuvo una relación con la joven. Edson le pidió que presente la nota con el guerrero.

Brunella no soportó la indirecta y le dijo: “Es la segunda vez, cuántas más te tengo que aguantar”. Al ver el rostro de fastidio, Janet Barboza salió en defensa de su compañera: “Brunella está a punto de casarse y no puede ser que a cada rato (la moleste). Ella está a punto de llorar y tiene razón. Lo mismo te pido que hagas conmigo. Si no quieres que mencione a tu manager, no menciones a gente que no tiene nada que ver con el programa”.

Edson señaló: “Pero él (Richard Acuña) está en Qatar, no lo va a ver”. Brunella nuevamente aclaró: “Muy aparte de Richard, hazlo por mí, por respeto a tu compañera, deja de mencionar a mis ex, te lo pido”.

Ante tal solicitud, a Gisela no le quedó más que disculparse: “Discúlpame Brunellita, no lo volveré a hacer”. Y la conductora agradeció el gesto solidario de su compañero.





VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo descubrió identidad de joven que la acosaba: “Su mamá me suplicó que no denunciara”

A raíz de la denuncia de Johanna San Miguel, quien fue víctima de acoso en redes sociales, Jazmín Pinedo reveló que vivió una experiencia similar y hasta descubrió la identidad de la joven que la difamaba. Sí se puede saber quién está detrás de eso. Hace tres años, denuncie que era acosada por una jovencita que no medía consecuencias, que me difamaba constantemente por las redes sociales”, declaró la conductora. (Fuente: América TV)