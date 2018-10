Brunella Horna desairó en vivo comentario de Renzo Costa

Tras unas vacaciones de ensueño en las playas de Cancún, la modelo chiclayana Brunella Horna visitó el set del programa ‘En boca de todos’ y fue sorprendida por la producción con un video de su ex pareja Renzo Costa

En dicho clip, el ‘rey de los cueros’ habló sobre su ex pareja e incluso se animó a soltar uno que otro halago en el programa. Renzo Costa dijo que sí Brunella Horna decidiera incursionar en la política, tendría su voto asegurado.

“Yo si votaría por ella (Brunella Horna), porque representa a la típica mujer que trabaja duro y lucha por un sueño, y es honesta”, manifestó Renzo Costa en entrevista para Capital TV. El video fue compartido en el programa ‘En boca de todos’.

Sin embargo, la respuesta de Brunella Horna no se hizo esperar. La modelo aseguró que no incursionará en la política como su pareja, el congresista Richard Acuña.

“Que guarde el voto para otra persona, para otra candidata porque la verdad yo no me voy a meter a la política. No me gusta la política y bueno, muchas gracias por las palabras”, expresó la modelo, descartando toda aspiración política.

Cabe señalar que actualmente la modelo chiclayana Brunella Horna sostiene una relación con el congresista Richard Acuña. Ambos no han dudado en demostrar su amor a través de las redes sociales.