La joven empresaria y conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna se animó a contar qué le hace a su actual pareja Richard Acuña por celos. Y es que el excongresista trabaja en Chiclayo y Trujillo toda la semana y ella necesita estar comunicada con él, por lo que le hace videollamada.

Así lo reveló Brunella Horna para el programa sabatino ‘Estás en todas’, donde admitió que tiene su lado tóxico, pero que también le han hecho escenas de celos debido a su trabajo en la televisión.

“He tenido varias (escenas de celos), tengo mi lado tóxico, chiclayana, pues, (¿Todas las chiclayanas son tóxicas?) Un poquito, no mentira, ahorita, me lincha todo Chiclayo. He tenido varias escenas de celos que me han hecho también. No es tan fácil estar acá en televisión”, dijo Brunella Horna entre risas.

“Él viaja, prácticamente los días de semana, vive en Chiclayo y en Trujillo. En la videollamada, le digo: ‘A ver dónde estás’, a la hora de dormir (también). Él llega tarde de trabajar 10 u 11 de la noche, yo a esa hora ya estoy durmiendo, pero igual abro los ojos para esperar la videollamada. No hay que ser el extremo de tóxica ni desinteresada, hay que celar un poquito”, admitió la conductora de TV.

Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña mantienen una larga y estable relación amorosa. Conviven juntos, pero aún no piensan en casarse ni tener hijos.

