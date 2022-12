La conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna sorprendió a sus compañeros de conducción al revelar que sí se atrevería a besar a Patricio Parodi u otro actor en una producción de ficción, pero puso un requisito, que le paguen 10 mil dólares.

“Acepto en una (besar a Patricio Parodi), porque es algo profesional, puedo aprender (a actuar) si me pagan $ 10 mil”, señaló la joven empresaria en ‘América hoy’

Estas declaraciones llegaron a oídos de Patricio Parodi, quien solicitó a Brunella hablar primero hablar con su pareja, Luciana Fuster, debido a que si tuviera una oportunidad para actuar lo conversaría con ella.

“Primero que hable con Luciana. Además, yo no soy actor”, dijo Patricio, luego añadió: “Si es parte de chamba se hace (el beso), pero obviamente es conversado con mi pareja, eso está más que claro”.

Por su lado, Luciana Fuster señaló que si ambos estuvieran en una novela y la escena lo requiere no tendría ningún problema. “No me pongo celosa, yo sé lo que tengo. Sé cómo es, lo último que tengo es celos”.

