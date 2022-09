Brunella Horna vivió un incómodo momento la mañana de este viernes en vivo en “América Hoy” cuando Edson Dávila se pasó de atrevido y le hizo una pregunta sobre su expareja, el empresario Renzo Costa, con quien mantuvo una relación por varios años.

La rubia junto a Janet Barboza y ‘Giselo’ participaban de la secuencia “¿Saludable o tóxico?” y en el set del espacio estaban como invitados Gino Pesaressi y Melissa Klug cuando lanzaron la pregunta: “Es saludable o tóxico seguir hablando de tu ex aunque ya esté en otro relación?”.

Fue en eso momento que Edson realizó una inoportuna consulta a su compañera. “Yo quiero preguntar algo... Bubu, Bubu, por ejemplo si tú te vas a una tienda de carteras, que es conocida, y te cruzas ahí con... Ya tú sabes, ¿le hablarías normal?“, le dijo.

La rubia no toleró que su compañero le hiciera un comentario sobre su expareja y lo encaró en vivo: “¿No te parece una falta de respeto tu pregunta? ¿Me voy a casar en tres meses y me estás haciendo esa pregunta? ¿Sabes qué? Yo no soy tan tóxica como tú que tienes de vecino a tu ex”.

En ese momento intervino Pesaressi para decirles: “Estos chicos van a ir peleados al matrimonio (de Ethel Pozo y Julián Alexander)”, ante lo que Dávila acotó: “Uy no, ¿así nos vamos a comportar? Vamos a entrar como los Gonzáles (de ‘Al fondo hay sitio’)”, provocando risas en el set.

Brunella Horna se incomoda con Giselo por pregunta sobre Renzo Costa

