Britney Spears causa revuelo en Instagram al usar el look de “Baby One More Time”

La cantante estadounidense Britney Spears para sorprender a sus fieles seguidores de las redes sociales, no tuvo mejor que idea que volver a usar su look de del videoclip “Baby One More Time”.

La “exprincesa de pop” compartió un video en Instagram donde la vemos luciendo el atuendo de colegiala que la hizo famosa en los años noventa, cuando todavía tenía 17 años.

La publicación de la “exprincesa del pop” en cuestión de horas llegó a tener más de 2 millones de reproducciones y sus fans no dudaron en dejarle mensajes halagadores.

Como se recuerda, “Baby One More Time” es uno de los grandes éxitos de la cantante pop. Actualmente, el video cuenta en YouTube con casi 300 mil millones de reproducciones.

Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 12:14 PDT

Mira el videoclip “Baby One More Time”