"Bodas de Sangre", obra de Federico García Lorca, se presenta en el teatro peruano

En el marco de los 120 años del nacimiento del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, En Escena Teatro en coproducción con la Asociación Cultural Pluma y Escena presentan en el Teatro del Centro Español del Perú la clásica y dramática obra “Bodas de Sangre” este 15 y 16 de junio a las 8 pm. La puesta en escena está protagonizada por los destacados actores Cristhian Esquivel, Elizabeth Sánchez, Luis Ramírez, Carmen Armas, Carlos Garazatúa, Gisella Vergara y Leo Rodríguez.

La tragedia “Bodas de Sangre” es una de las obras de teatro más célebres de Federico García Lorca, quien se inspiró en el crimen de Níjar de 1928, en la España rural. La Novia, el día de su boda se encuentra con su antigua amor, Leonardo y es entonces que decide darse a la fuga con él, dejando al novio con el corazón lleno de ansias de venganza. El novio persigue a los fugitivos por el bosque, lo que se desencadena en una serie de trágicos eventos.

Hay que resaltar que “Bodas de Sangre” está dirigida por Carlos Garazatúa, quien nos muestra al detalle como en la obra de Federico García Lorca, el honor se antepone al miedo de perder el único ser amado.

“La intensidad de la pluma de Federico García Lorca, desempeña un reto emocionante de llevar a escena, por lo tanto es un trabajo que disfruto al máximo junto al elenco de En Escena Teatro. No me he perdido ningún detalle para plasmarla en su mayor magnitud. Yo sé que el público va salir maravillado cuando lo vean”, expresó el director de la obra.

La actriz y pedagoga egresada de la ENSAD, Elizabeth Sánchez, encarna al personaje de la Madre, una mujer que tiene un odio arraigado por la familia de los Félix, familia a la que pertenece Leonardo antiguo amor de la novia de su hijo, personaje, interpretado en esta versión teatral por Cristhian Esquivel, actor peruano quien ha paseado su talento, por España fundamentalmente, reconocido y premiado a nivel internacional por su trabajo en el cine y televisión. Y Carmen Armas, actriz y pedagoga egresada de la ENSAD, da vida a la novia.

“Bodas de Sangre” se presenta solo dos funciones el 15 y 16 de junio en el Teatro que tiene el nombre del autor de la Obra, el Teatro Federico García Lorca, ubicado en el Centro Español del Perú, Av. Salaverry 1910 – Jesús María, las entrada general es de S/.30 y S/. 20 estudiantes y jubilados

La preventa se inició el jueves 24 de mayo siendo el costo de las entradas el de S/.20 – hasta el 10 de junio. Asimismo, las entradas se podrán conseguir en Atrápalo y Cuponatic, desde el lunes 28 de mayo con el mismo costo de preventa.