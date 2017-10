Blanca Rodríguez reaparece en televisión y lo que dijo de Tilsa Lozano te sorprenderá

Blanca Rodríguez se presentó en un evento público y fue consultada por la prensa sobre las supuestas indirectas que protagonizó a través de las redes sociales con Tilsa Lozano.

La pareja y madre de los hijos de Juan Manuel Vargas dejó en claro que Tilsa Lozano no altera la tranquilidad de su familia.

“Yo no voy a decir nada de ella, no me interesa. No me interesa lo que opine ni ella ni nadie. Nunca hubo alguien que malogre la felicidad de mi familia”, respondió la empresaria.

“No necesito casarme para ser una señora”, respondió cuando fue consultada por la fecha de su matrimonio con el futbolista Juan Manuel Vargas.