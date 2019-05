"El valor de la verdad": estas son las preguntas que Beto Ortiz le hará a 'Coto' Hernández

El modelo cotarricense ‘Coto’ Hernández fue anunciado como el nuevo participante de El valor de la verdad, programa que conduce el periodista Beto Ortiz y que se transmite todos los sábados a las 10 p.m.

Un primer adelanto de su participación en el espacio, que fue compartido por Beto Ortiz en su cuenta de Instagram, muestra algunas de las preguntas que deberá responder el ex chico reality cuando se siente en el polémico sillón rojo.

“¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo?”, “¿le fuiste infiel a Yahaira Plasencia con Paula Manzanal?”, “¿te gusta Melissa Klug?”, “¿Por qué te gustan todas las ex de Farfán?”, son algunas de las interrogantes formuladas a ‘Coto’ Hernández.

En tanto, en un nuevo video con el que se promociona su presentación en “El valor de la verdad”, se puede ver a Beto Ortiz poner en aprietos a ‘Coto’ Hernández al realizarle una pregunta sobre su sexualidad.

‘Coto’ Hernández asegura en el clip que no podría tener una erección con un hombre. Tras sostener esta afrimación, Beto Ortiz le pregunta: “¿Cómo sabes?”, a lo que el costarricense contesta: “Primero que nada nunca he probado”.

“¿Te gusta la chanfainita?”, le volvió a preguntar **Beto Ortiz **a un confundido **‘Coto’ Hernández, **quien señaló que no entendía a qué se refería con su pregunta._ “Si no la has probado, no puedes decir si te gusta”_, manifestó el periodista.

Segundos más adelante, ‘Coto’ Hernández aparece degustando un plato de chanfainita. “Ya no puedes decir nunca he probado. Ya probaste” le dijo Beto Ortiz entre risas.