"Bailando por un Sueño" de Bolivia: peruano es duramente criticado por jurado argentino

El joven integrante de la agrupación de Carlos Alarcón y su Genios; Daniel Nuñez, brilla en la pista de baile de Bailando por un sueño en Bolivia. Cada viernes, junto a su bailarina Iblim Vélez, luchan por cumplir el sueño del pequeño Alejandro de 2 años, quien sufre de retraso psicomotriz y requiere una operación muy cara.

El cantante peruano ingresó a la competencia, siendo aclamado y apoyado por su club de fans. Sin embargo, en la última gala, el músico fue duramente criticado por el jurado del programa, Mariano de la Canal.

“Quiero dirigirme al señor Mariano de la Canal, ¡Basta de sus calificativos! Y que deje de denigrar a la gente… y la verdad, que el señor no sabe todo lo que he pasado para llegar a donde estoy, todo lo que me ha costado. Debería investigar un poco y ver todo lo que he pasado”, indicó Daniel Nuñez.

A pesar de estos fuertes calificativos, Daniel solo pide respeto para el país que lo viene apoyando y acogiendo desde que pisó la pista de baile. “Señor Mariano de la Canal, respetos guardan respetos, usted es de Argentina y yo de Perú, nos debemos al público boliviano que nos sigue día a día”, manifestó el cantante de Los Genios.

Asimismo, resaltó el apoyo que recibe de Carlos Alarcón; su jefe y director del Grupo Los Poderosos Genios, quien le da todo su respaldo gala tras gala.

Cabe resaltar que el programa Bailando por un sueño de Bolivia, es uno de los más vistos y sintonizados de ese país, ya que solo los artistas más conocidos y famosos son convocados para participar.