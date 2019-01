“Avengers: Endgame”: Esta es la estrategia de Marvel para evitar los spoilers y las filtraciones

Avengers: Endgame es uno de los estrenos más esperados del 2019 y no es para menos luego de los hechos que ocurrieron en “Avengers: Infinity War”, donde la mitad del universo sucumbió a manos de Thanos. Ahora, para evitar los spoilers y las filtraciones, Marvel anunció su nuevo plan.

Para la tranquilidad de los fanáticos, y de los mismos productores, el marketing y los próximos avances de “Avengers: Endgame” solo utilizarán los rimeros 15-20 minutos de la película.

El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, asistió a la ceremonia de los Globos de Oro y confirmó la noticia de que toda la campaña publicitaria solo se enfocará en los primeros minutos de la esperada cinta.

“Diría que es cierto. Como fue el caso con muchas de nuestras cintas, esta en particular, será capaz de generar mucha emoción sin revelar uno de los muchos, muchos secretos. Creo que el equipo de marketing de Disney es el mejor del mundo y podremos lograrlo”., señaló Feige.

Marvel Studios president Kevin Feige on when #AvengersEndgame got its title, how #CaptainMarvel is looking, the Disney-Fox merger, and more from the #GoldenGlobes red carpet pic.twitter.com/pSE7lgNM4U

