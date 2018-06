Artistas peruanos son invitados al Museum of Internacional Folk Art en USA

Del 24 de junio al 15 de julio, el colectivo Amapolay será parte, por primera vez, de diferentes actividades relacionadas a la muestra Crafting Memory: The art of community in Peru (Construyendo memoria: el arte de las comunidades en Perú) en el Museum of International Folk Art in Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.

Este mes, Carol Fernández y Fernando Castro, creadores de Amapolay, han sido invitados por el Museum of International Folk Art para dirigir talleres de serigrafía comunitaria durante la semana de la muestra que culminará con un cronograma de celebraciones y exhibiciones. En estos talleres lo que se busca es la intervención de diferentes artistas de todo el mundo con la comunidad local y extranjera. Asimismo, brindarán una conferencia para todos los asistentes del museo en donde hablarán sobre la cultura popular peruana.

El programa pretende reunir en su mayoría a artistas gráficos, muralistas, pintores, serigrafistas, diseñadores, entre otros. Todos han sido recomendados para esta colaboración en base a su trabajo, los cuales representan costumbres tradicionales, problemas sociales y el uso de imágenes visuales que se basan y cuestionan las representaciones del patrimonio cultural.

Cabe mencionar que Amapolay es un proyecto que plasma a través de la serigrafía las diversas manifestaciones de la cultura popular peruana, en el intento por transmitir lo que se vive a diario pero que muchas veces pasa desapercibido. Han sido parte de diferentes festivales y exhibiciones en Perú y Latinoamérica junto con las otras de las disciplinas a las que también recurren como la investigación antropológica, la fotografía, la serigrafía textil, el diseño gráfico, la intervención urbana y la producción plástica.

Los días de talleres y conferencias serán del 24 de junio al 2 de julio. Para saber más sobre el cronograma, ingrese AQUÍ.