“El artista del año”: Yahaira Plasencia no se presentó en la final y esto dijo Gisela Valcárcel

Yahaira Plasencia decidió no presentar en la gran final de “El artista del año” y Gisela Valcárcel lamentó la decisión que tomó la salsera al comenzar su programa.

“Lamento que siempre sea lo mismo. No solo depende de ella (Yahaira Plasencia), sino también de músicos y de su orquesta, pero eso ya no los habían dicho alguna otra oportunidad y teníamos entonces alguna salida y dijimos por qué no hacemos el programa temprano y vamos lanzando al aire para que Yahaira luego se fuera, pero el comité que dirige el programa dijo que no”, explicó Gisela Valcárcel.