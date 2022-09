Los conductores de “Arriba Mi Gente” cometieron un tremendo error al anunciar en vivo en el programa de este jueves que la reina Isabel II de Reino Unido, actual monarca británica, había fallecido.

Santi Lesmes, Karina Borrero, Gianella Neyra y Mathías Brivio conductores del magazine de Latina no han sido ajenos a la preocupación por el estado de salud de la soberana y confirmaron -erroneámente- su deceso.

“Les cuento, noticia de último ahora mismo, todo el pueblo de Inglaterra, de Gran Bretaña, están expectantes, están tristes porque parece ser que la salud de la reina Isabel II está muy delicada”, dijo inicialmente Santi Lesmes.

“Un detalle que es lo más alarmante de esto la reina tiene 96 años (...) y la BBC es el canal oficial (de la monarquía) y que según los protocolos tiene que anunciar si ocurriera la muerte de la monarca”, agregó.

“Acaban de confirmar la BBC que se convocarán 10 días de luto oficial por la muerte Isabel II”, precisó el español, frente a lo cual Mathías Brivio manifestó: “Información de ultimo minuto: acaba de fallecer la reina Isabel a los 96 años. La BBC lo está anunciando”.

“Es una triste noticia, creo que Isabel era una reina entrañable”, agregó Lesmes. En tanto, Gianella Neyra dijo que “la reina parecía eterna y el pueblo de Inglaterra debe estar el shock”, mientras Karina Borrero dijo que “era una reina muy querida y respetada y pocas veces se le ha visto resquebrajada en su salud. En estos momentos y ya confirmada la noticia por la BBC, se puede asegurar que la reina Isabel II ha fallecido”.

Tras el ‘lapsus’ que cometieron por haber confiado en la información de una cuenta en redes sociales falsa de la BBC, Santi Lesmes no tuvo más opción que salir a pedir las disculpas del caso.

“Cuando arrancamos con la noticia, a mi me llegó una publicación de una página de la BBC y no me di cuenta que era una página ‘fake’ y cometí el error de enseñarlo y adelantar una noticia que Dios quiera, no se de en muchísimos años”, indicó.

“Les pido a toda la audiencia por mi parte, que fui yo el que cometí el error, les pido las disculpas del caso”, agregó, frente a lo recibió el respaldo de todos sus compañeros, y Gianella Neyra indicó: “No, no, no. Acá estamos todos en este barco, y si nos equivocamos, nos equivocamos todos”

