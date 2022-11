Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, anunció, a través de un video publicado en sus redes sociales, que Yailin está embarazada y que él está más feliz que nunca con la noticia.

Y es que, el intérprete de ‘Brother’ y ‘Nosotros’ no aguantó las ganas de compartir este dulce momento que está viviendo junto a Yailín, quien dejó ver su tierna pancita.

“Voy a ser papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 👹 👸🏼 hoy vamos a saber si es niño o niña!!!!!!!! 👶🏽 👧🏽❤️‍🔥🥰 🥰🥰🥰 que dios bendiga a todas las familias en el mundo entero 🕊🙏🏽🤍 Te amo”, anunció Anuel a través de sus redes sociales.

De esta manera, Anuel y Yailín confirmaron los rumores que desde hace semanas resonaban. Se sabe que la pareja tendrá una niña. La rapera dominicana también publicó un video en su cuenta de Instagram y agradeció a Dios por formar su familia junto al hombre que ama.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel 👨‍👩‍👧”, escribió la rapera.

¿Cómo se conoció Anuel y Yailín?

Hace unos meses, la pareja se animó a contar que se conocieron a través de Instagram cuando la rapera dominicana le dio un corazón a una de las fotos del cantante.

“Le tiré un corazón”, contó la rapera. “Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!”, añadió Anuel a la revista People.





