Antonio Pavón y su contundente respuesta cuando le pidieron que defienda a Sheyla Rojas

Luego que Pedro Moral se sentará en el sillón de El valor de la verdad para contar detalles de su relación con Sheyla Rojas, un seguidor de la figura se atrevió a pedirle a Antonio Pavón que la defienda, por ser la madre de su hijo.

Ante ello, el español no dudó en responder. Antonio Pavón dejó en claro que no tiene por qué defender a una persona que no lo respaldó en el momento que más necesitaba.

“Te pido de corazón la apoyes, es la madre de tu hijo y siempre van a estar unidos, olvida todo lo malo y defiéndela que ella si está triste, si llora, lo ve Antoñito y él va a estar triste porque es su mamá, ojalá que no dejes que la ataquen, eso diría mucho de ti, y cuadres a Pedro […]”, escribió un usuario al torero.

“¡Yo no tengo que defender a nadie! Y mucho menos a una persona que cuando necesité su defensa no lo hizo”, respondió Antonio Pavón, detallando el por qué de su decisión.

“Una mala persona me quería destruir a nivel nacional diciendo que soy racista (y bien sabe Dios que no lo soy y mis mejores amigos los tengo en Perú sin diferenciar razas ni colores). ¡Cada persona afronta sus realidades y sus verdades! ¡Las mentiras tienen las patas cortas! La verdad siempre sale a la luz”, dijo.