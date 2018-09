Antonio Pavón sorprende al criticar a Sheyla Rojas como madre

Antonio Pavón fue invitado de Karen Schwarz en el programa En Exclusiva, donde habló de su hijo Antoñito y de la relación que tiene con su expareja Sheyla Rojas.

“No quiero saber nada de Sheyla Rojas ni de su matrimonio ni nada de nada… Me da igual Sheyla Rojas, que se case y que sea feliz…Lo primero que para una pareja comparta con tu hijo, tiene que ser una pareja muy comprometida, sea formal, que sea muy seria”, indicó el español.

Antonio Pavón se refirió, además, de la vida amorosa de Sheyla Rojas. “Con la relación que vimos de Patricio fue un ridículo y de vergüenza porque se veía que cada dos por tres le sacaba la vuelta y bueno que mi hijo estuviese en el medio, yo trataba de asumirlo lo mejor posible, pero no estaba de acuerdo ver a mi hijo en muchas situaciones en las que su mamá estaba haciendo cosas como mujer y no como mamá. Yo como hombre hago mil cosas como hombre, pero como papá estamos mi hijo y yo, en medio de mi hijo y yo no hay nadie, solo Dios y punto”, indicó.

Finalmente, Antonio Pavón resaltó que Pedro Moral es buena persona, pero prefirió guardar distancias con la relación que tiene con la conductora de TV.

“Pedro es una persona correcta, con valores…Mi hijo comparte tiempo con Pedro, pero creo y vuelvo a repetir que creo que para que un padre o una madre vincule a su hijo con una pareja tiene que estar todo muy seguro y que no lo metan a mi casa u hogar con el primero que venga. Cuando yo estoy tranquilo de verdad, verdaderamente tranquilo, es cuando mi hijo está conmigo y ahí es cuando estoy seguro y cuando sé que está bien cuidado y en buenas manos”, concluyó.