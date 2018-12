Antonio Pavón es acusado de racista: “Eres una india marginal porque eres peruana”

Antonio Pavón se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser denunciado como racista. La bloggera Aneth Acosta autorizó al programa Instarándula de Samu difundir un audio donde se le escucha al español llamándola “india marginal”.

“Como eres una india y una marginal que al final es lo que te sale de tu educación y eres g… por mucho que tú quieras aparentar, nunca vas a ser lo que quieres ser porque estás tocando los c… mi forma de ser, mi personalidad y mi sentimiento te vas a la misma g…”, se escucha decir a Antonio Pavón.

“Si tú te quieres creer que tú por ir a España y encontrar un españolito te vas a creer mejor que nadie, aterriza g… vale. Él es un tío educado, yo soy un tío que nos hemos educado de diferente forma que tú porque eres una india marginal”, sigue.

“Estamos aquí entre toreros, estamos hablando de toros tranquilamente, no estamos haciendo golfería, nada malo. Estamos simplemente disfrutando de la amistad, estamos hablando de toros. No hay ni que f…p.. ni hacer p… simplemente estamos disfrutando de la vida, pero como tú eres una india marginal, porque eres peruana y porque vives aquí y tienes ese concepto y esa educación y te vas a morir así, vale. Yo ahora simplemente te voy a colgar, voy a seguir siendo como yo soy, nunca serás como yo. Nunca tendrás la educación que yo he tenido”, dice el torero con notorio enojo.

“Eres una burra, eres una bruta, déjalo tranquilo. Si tú que eres una burra quieres que se vaya a tu cama y se meta contigo, porque así tú lo mandas y así lo deseas, tienes que empezar por respetar a las personas”, concluyó el español.

Hasta el momento, Antonio Pavón no se ha pronunciado. Incluso, cerró temporalmente su cuenta de Instagram.