Antonella Carmelino: imitadora de Laura Pausini se lanza como solista

Aunque saltó a la popularidad como la Laura Pausini peruana en el reality de imitación “Yo soy”, Antonella Carmelino inicia una carrera como solista de la mano del reconocido compositor Carlos Rincón.

“Mi carrera de manera profesional comenzó hace siete años atrás y cuando llegó la oportunidad de incursionar en la pantalla chica no lo dudé y no me equivoqué porque esa exposición me sirvió para mostrar mi trabajo y poder conocer a gente muy valiosa”, afirma.

“Actualmente ya trabajo mi primer disco como solista con temas del maestro Carlos Rincón, entre ellos Tu amor fue una mentira que en cumbia fue un éxito con Agua Marina. Estamos haciendo una producción para que el mundo nos conozca. También incluiré un tema de la gran Selena Quintanilla”, expresa.

“Quiero mostrar todo lo que puedo dar, tengo mi propio estilo en un género como el reggaeton, ya lo verán”, asegura la joven y talentosa artista nacional.