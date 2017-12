Año Nuevo: este fue el augurio para los famosos de la televisión

Sus fans se preguntan, qué pasará con sus figuras favoritas de la televisión en este 2018. Pues bien, el vidente chiclayano Josué Gonzáles no esperó más para contar cuál es el augurio para Magaly Medina, Gisela Valcárcel, Christian Domínguez con su Chabelita y hasta de Paolo Guerrero.

Con más de 45 años de amplia experiencia en el mundo esotérico, el conocido vidente chiclayano Josué Gonzáles sanador ritualista de la cosmovisión Andina Perú-Bolivia, se ha caracterizado por sus acertadas predicciones y por ende nos dio sus predicciones para el nuevo año.

Josué, nos comenta que el 2018, la selección peruana será la sorpresa en el Mundial de Rusia 2018, el vidente observa que Perú pasa hasta los cuartos de final y deja en carrera a grandes selecciones. “No es una mero dicho triunfalista, estos muchachos con la mano de Paolo Guerrero van a dar mucho”, nos dijo.

Sin embargo, el experto en tarot no dudó en asegurar que Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ romperá su relación con su pareja Sean Rico. “Aquí veo infidelidad, sí una tercera persona los separa, es una persona de sexo masculino”, comenta el vidente.

Sobre la mediática relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, el vidente reveló que contraerán matrimonio, pero al poco tiempo se separan. “Este chico entrega todo, pero parece que no es estable, no los veo unidos por muchos tiempo”, indicó.

Gisela Valcárcel y Magaly Medina

Gisela Valcárcel no encontrará el amor de vida, el vidente Josué Gonzáles no dudó en enfatizar que si bien la conductora de televisión será bendecida con nuevos proyectos televisivos, en el amor no logrará encontrar la pareja ideal.

“Su carácter la traiciona, si bien es cierto esto le sirve para ser exitosa en el trabajo, pero en el amor, no le veo algo seguro”, apuntó el vidente.

Por otro lado, dijo que Magaly Medina, estará bien con el notario Alfredo Zambrano, y sigue una carrera ascendente en televisión y su programa informativo. “Ella es muy directa, sincera, la veo con un programa tipo entrevistas”, comentó.

Josué, indicó que hay una parejita que dará todo porque su boda sea la mejor del 2018, al parecer Brunella Horna y el congresista Richard Acuña, se darán el sí. “A fines de año ellos decidirán unirse y su boda será fastuosa”.

Con mala racha, Josué indicó que uno de los dos programas Combate o EEG, saldrán del aire por una serie de escándalos. “Veo mucha desunión, muchos conflictos judiciales, broncas, creo que una fuerte sanción lo sacará de la televisión”, así lo vaticinó el reconocido maestro chiclayano Josué Gonzáles.

El maestro Josué dice que la visita del Papa nos va traer mucha esperanza de paz y que la violencia en el país cederá. “El Perú esta bendecido con la visita del Papa Francisco, el país no se debe afligir porque terminaremos un año bien” auguro Josué Gonzáles, cuyo número de consultas es el 989992732.