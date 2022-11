Luego que el futbolista Martín Távara fuera captado con una mujer por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, Angye Zapata confirmó que la joven que aparece cariñosa con el futbolista es nada menos que su mejor amiga llamada Daniela Nicole.

La bailarina contó en el programa de Magaly Medina que la joven era tan cercana a ella que incluso sabía todos los problemas que tenía en su relación. Asimismo, dijo que nunca imaginó verlos juntos, ya que ella siempre le aconsejaba que terminara su romance con el futbolista porque no le convenía.

“Ha venido a mi casa, ha dormido conmigo, hemos llorado juntas. Era mi amiga, pero (la amistad) se terminó por eso, porque se metió con él. Yo nunca me imaginé porque ella siempre me decía: ‘¿Qué haces con ese feo?’, lo insultaba, (me decía) que terminara con él. Estaba al pendiente”, señaló la modelo.

Según detalló, el 20 de setiembre fue la última conversación que ambas tuvieron, cuando la invitó a su cumpleaños. Grande fue su sorpresa cuando su amiga nunca se apareció en la fiesta, sin embargo, hoy entiende que el motivo de su alejamiento era por el futbolista. “Son tal para cual, son igualitos, pero, bueno, cada quien tiene lo que se merece. ¿Él habrá superado a su ex?”, cuestionó.

A pesar de su falta de códigos, Angye Zapata dice que no le desea el mal a su examiga y dejó entrever que ya estaría siendo víctima de maltratos por parte del futbolista. “El hecho que ya se estén peleando y faltando el respeto, eso no pasó conmigo en el principio, ya cada uno sabe con quién se mete”, acotó.

