Angie Jibaja graba desgarrador video: "Ojalá no sea la última vez que me vean"

Angie Jibaja preocupó a sus miles de seguidores luego que grabara un desgarrador video donde cuenta lo mal que se siente. La modelo se muestra inconsolable.

“Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste”, dijo Angie Jibaja entre lágrimas.

La modelo señaló que tiene que ser fuerte por sus hijos, pero se encuentra muy mal anímicamente. “Soy un ser humano que se quiere morir, me estoy muriendo en vida”, señaló.

“Hasta cuando la gente me va a hacer daño, yo solo doy lo mejor. Porque ya estoy cansada de tanto sufrimiento. No puedo más”, acotó Angie Jibaja.