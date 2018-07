Angie Jibaja denunció a empresario por agresión física

La modelo Angie Jibaja llegó hasta la Comisaría de Miraflores para denunciar por agresión física a un sujeto que tiene en su haber hasta 29 denuncias en su contra por el mismo delito.

Como se pudo ver en el noticiero de América TV, el agresor de Angie Jibaja se trata de Miguel Ángel Aquije Chávez y tiene 38 años. Según el parte policial, el sujeto le propinó puñetes y patadas en todo el cuerpo, e incluso “apuñalarla”.

Tras sentar la denuncia en la comisaría, Angie Jibaja llegó hasta el médico legista para que se determine la gravedad de sus lesiones. Al salir, la también actriz prefirió ocultar su rostro a las cámaras.

“Es vergonzoso porque me han agredido, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado y me han hecho un corte, en fin me han desfigurado”, sostuvo Angie, horas después, a través de su cuenta de Instagram.

Jibaja señaló que consideraba como un amigo a su agresor, pero luego comprobó que no lo era. “Lo peor de todo es que fue un hombre, el cual, yo sentía que era mi amigo, me golpeó”, añadió la popular ‘chica de los tatuajes’.