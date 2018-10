Angie Arizaga recordó su inicio en la televisión con polémico casting

La modelo e integrante de Esto es guerra, Angie Arizaga, se sinceró y habló de todo en el programa ‘Estas en todas’. La modelo recordó sus inicios en la televisión, y reveló si de verdad tenía la intención de casarse con Nicola Porcella.

Durante el segmento, ‘El Chocahuarique’, Angie Arizaga y el presentador se reunieron en Miami para conversar un poco de la vida de la integrante del equipo de los retadores en ‘Esto es guerra’.

La modelo contó que empezó en la televisión muy joven, a los 17 años, y que tuvo que hacer algunos ‘cachuelos’ los fines de semana. Incluso, participó de extra en algunas producciones.

“Empecé en la televisión sin querer. Apenas terminé el colegio a los 17 años y me dije: ‘voy a estudiar administración bancaria’, pero hacía mis ‘cachuelitos’ los fines de semana. Me metí de extra en novelas, hacía shows infantiles como muñeco (risas)”, contó Angie Arizaga a Choca.

Asimismo, Angie Arizaga recordó que su primer casting para un reality en televisión fue en ‘Combate’. Angie calificó su prueba como “rara” porque le dijeron que ingresaría como modelo, pero no fue así.

“Pasé un cásting para un reality, el primero en el que estuve. En ese casting me habían dicho que iba a ser modelo, me engañaron. Hablé cosas que me marcaron, fue un casting raro. Me pasó la voz una amiga y ahí estaba el que ahora es productor de ‘Esto es guerra’, Jose Luis Peña, y no pensé durar más de un mes ahí”, reveló la modelo.

“Me acuerdo que con mi primer sueldo lo que hice fue comprarle una refrigeradora a mi mamá. A la par seguía anfitrionando y me llamaron para un programa en el canal 4 para ser modelo. Me pagaban 40 soles por ir, fue ahí donde me vio Peter Fajardo (productor de ‘Esto es guerra’)”, agregó.

Sobre su relación con Nicola Porcella

Asimismo, **Angie Arizaga* también habló sobre cómo empezó su relación con su compañero en ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella. La popular ‘negrita’ dijo que todo empezó como un juego y que sí tenía pensado casarse con el ‘guerrero’.

“Fue de la nada. Siempre bromeaba con Nicola y me decía; ‘el que se enamora pierde’. Siempre nos hacían jugar y así sucedió, no lo pensé. Nicola ha sido mi segundo enamorado y he durado bastante tiempo y he aprendido mucho de eso… Estoy agradecida, hubo momentos muy felices y me llevo cosas para el recuerdo siempre”, contó Angie Arizaga.

“¿Sí pensé en casarme con Nicola? Sí. Dentro de una relación me idealizo y pienso en mi futuro, pero no se pudo dar. Yo sí me proyecté en algún momento y lastimosamente ya no se continuó con la relación. Ahora estoy enfocada en mi trabajo y en dar todo de mí en lo que hago”, reveló la integrante de ‘Esto es guerra’.