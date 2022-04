Angie Arizaga sorprendió este martes al reaparecer en el set de “Esto es Guerra” tras pasar varias semanas alejada de las pantallas de televisión. La modelo fue consultada sobre la posibilidad de regresar al reality y sobre los motivos que la llevaron a estar fuera de esta temporada.

Según precisó, aún no está lista para regresar a la competencia de “EEG” debido a que sigue en recuperación de su lesión, sin embargo, no descartó su pronto retorno al programa.

¿Está embarazada?

Las conductoras María Pía Copello y Johanna San Miguel también le consultaron a la popular ‘Negrita’ sobre los rumores que apuntan a que dejó el programa ante un supuesto embarazo a casi un año y medio de iniciar un romance con Jota Benz.

“Aquí no hay nada, es más, estoy a dieta para que dejen de decir que estoy embarazada”, respondió Angie Arizaga luego que el Tribunal asegurara que debían esperar nueve meses para que regrese a “Esto es Guerra”.

Angie Arizaga visita el set de 'Esto es guerra'

Las conductoras del reality insistieron con el tema y le preguntaron a la exintegrante de los “Guerreros” si estaba pensando en encargar un bebé en un futuro cercano.

“Puede ser de aquí un mes, el otro año, no sé cuándo pueda pasar. Si se da, bienvenido sea, no estoy buscándolo, pero si se llega a dar el momento, obviamente, somos felices, no sabemos cuándo pueda pasar eso”, respondió.

