Angie Arizaga Melissa Loza fueron suspendidas de Esto es Guerra. ¿Qué sucedió?

En la edición del martes de Esto es Guerra, Melissa Loza y Angie Arizaga fueron suspendidas luego que se negaran a jugar el ‘Tobogán musical’.

Melissa Loza y Angie Arizaga no pudieron vencer su temor a la altura y prefirieron dar por perdido el punto. Paloma Fiuza y Alejandra Baigorria resultaron ganadoras de la prueba.

“No es que no haya probado este juego, ya lo he hecho, tal vez la seguridad (del juego) no es suficiente y me pongo a temblar. (El tobogán) tiene agua, y el flotador no tiene donde agarrase”, dijo Angie Arizaga, a modo de justificación, sin embargo nada haría cambiar la decisión de la producción.

Nicola Porcella, en su condición de líder de las Cobras, no tardó en reclamar por la suspensión de sus guerreras.

“Me parece injusto. Creo que hay gente que hace menos en el programa, que no aparece, no hace nunca nada… A la hora de jugar ellas siempre ponen el pecho. Me parece injusto que me dejen con una sola ‘cobra’ cuando hay gente que no debería estar acá”, manifestó airadamente Porcella.