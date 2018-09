Angie Arizaga celebra cumpleaños con sesión de fotos en sexy lencería

Angie Arizaga acaba de cumplir 27 años y lo celebra con sus miles de fanáticos en Instagram. La popular chica reality no dejó pasar la oportunidad para poder compartir algunas fotografías íntimas en su red social.

“Hoy es un día muy especial porque celebro mis 27 años, pero también celebro todo lo bueno que me está pasando, mi emprendimiento y mis nuevos proyectos”, indica Angie Arizaga en Instagram.

“Nada de eso sería posible sin las personas que me rodean, que creen en mí y que me impulsan a ser mejor todos los días. Estoy muy agradecida por recibir tanto cariño jamás me cansaré de decirles: gracias por todo”, agregó.

Los seguidores de la modelo de Instagram también la saludaron por su cumpleaños número 27. “Negrita, eres sensacional, eres la mejor”, “feliz cumpleaños y que vengan muchos más”, “te seguimos a todas partes”, son algunos de los comentarios de los seguidores de Angie Arizaga.

Cabe recordar que Arizaga tiene más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram que siempre están pendientes de todo lo que hace.

Angie Arizaga usa su cuenta de Instagram para poder estar mucho más cerca de sus seguidores y poder compartir con ellos su día a día.