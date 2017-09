Angelina Jolie y su fuerte confesión sobre su soltería

Angelina Jolie no la estaría pasando del todo luego de su separación con el reconocido actor de Hollywood, Brad Pitt, en una entrevista con el diario SonntagsBlick confesó que no le gusta la soltería.

“No hay nada que me guste. No es algo que quería. Solo es difícil”, confesó. También explicó que durante un año no ha podido rodar o dirigir películas porque tenía y quería ocuparse de sus hijos.

“Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma”, afirmó.

Asimismo, la actriz manifestó sentirse con la ayuda que recibe de sus hijos, quienes se han ayudado mutuamente tras la separación de sus padres.

“Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté”, recalcó.

Jolie confirmó además que ella y Pitt mantendrán su mansión de Miraval, en la Provenza (sureste de Francia), que produce vinos, y adelantó que próximamente saldrá un nuevo caldo al mercado.