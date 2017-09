Andrés Vílchez le roba un beso a Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos reacciona así

En la más reciente edición de En boca de todos, Andrés Vílchez le robó un beso a Yahaira Plasencia, teniendo a Luis Alonso Bustios en el mismo set.

Yahaira Plasencia aceptó jugar a las ‘Miraditas’ con Andrés Vílchez y Luis Alonso decidió retirarse a los camerinos muy molesto. No obstante, lo peor vendría después, cuando el actor de Ven baila quinceañera le robó un beso a la salsera.

Yahaira se quedó sin reacción ante la travesura del popular ‘Marco’ y las risas se apoderaron del set. No obstante, todo cambió cuando Luis Alonso vio las imágenes y expresó su incomodidad.

“Yo sé que es un juego y todo lo que quieran… y también sé, por lo que he escuchado, que (Andrés) es mantequilla; así que por ese lado normal. Lo que me fastidia es la actitud de Yahaira”, manifestó Luis Alonso, ya en los camerinos.

“Yo me imagino que él es como un niño para ella, pero eso no viene al caso. Lo que me molestó es cómo reaccionó Yahaira. Estoy fastidiado”, añadió el también futbolista.