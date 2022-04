Un incómodo momento fue el que les hizo pasar a los conductores de “América Hoy” uno de los manifestantes que reclamaba durante el paro de transportistas que se llevó a cabo este lunes 4 de abril a nivel nacional.

El magazine realizó la cobertura de los pormenores de esta medida de fuerza promovida por los gremios de transportes que se realizó por el alza de los precios de los combustibles y los alimentos desde distintos puntos de la capital.

Uno de los reporteros que se encontraba en Santa Clara, en la Carretera Central, se acercó a entrevistar y recoger las quejas los ciudadanos. Fue ahí que un señor, totalmente mortificado, lo encaró y aseguró que el paro daña a los presentadores del espacio.

“Claro, a ustedes no les afecta porque están bien pagados, nosotros que luchamos día a día, nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad. A ustedes no les afecta”, comenzó diciendo bastante molesto.

El hombre de prensa no se quedó callado y se defendió, señalando que él también sufre por el alza de precios. “A mí tampoco me alcanza, señor, no solo les afecta a ustedes”, agregó el reportero, pero Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna y ‘Giselo’ prefirieron no responder.

Amas de casa también protestan en paro de transportes https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO