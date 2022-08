Álvaro Paz de la Barra vuelve a acaparar las portadas de los medios de espectáculos. Además de las fuertes revelaciones de Jamila Dahabreh, quien confirmó que ambos tuvieron una relación sentimental, Andrea Cifuentes también decidió romper su silencio para aclarar cuál es su vínculo con el alcalde de La Molina.

Poco después de ser ampayada por las cámaras de “Magaly TV: L Firme” en “cariñosos apapachos” con el burgomaestre, la exchica reality usó sus redes sociales para aclarar que no tiene un romance con el aún esposo de Sofía Franco.

“Yo no tengo una relación con Álvaro Paz de la Barra, así como tampoco tengo nada negativo que decir de él. No hago lo que no me gustaría que me hagan, con esto quiero decir que no voy a hablar de terceras personas mucho menos me expresaré mal de otra mujer”, escribió en sus historias de Instagram.

Andrea Cifuentes evitó dar detalles de su salida con el político y solo pidió que no la involucren más con él. Finalmente aclaró que actualmente se encuentra soltera y enfocada en su trabajo.

“Espero aclarado esto, no me involucren más en todo este show. Y para terminar, dejo claro que me encuentro SOLTERA y enfocada en mis proyectos personales. Pido a los medios de prensa respeten mi negación a declarar, pero mi paz mental siempre será primero”, concluyó.

Jamila confirma relación con Álvaro Paz de la Barra

Jamila Dahabreh sorprendió a más de uno al confirmar por primera vez que tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra hasta hace poco, pese a que el alcalde de La Molina aún está casado con Sofía Franco.

En una entrevista con Magaly Medina, la influencer contó más detalles de cómo inició su romance con el alcalde, y luego de aclarar que lo conoció cuando ya estaba separado, afirmó que él se le declaró arrodillado.

“Él era súper romántico conmigo y fue poco a poco. Él me pidió que seamos enamorados. Me lo pidió arrodillado y en la playa... No es que haya sido una relación así nomás, fue bonita. Él me presentó a su familia y les agradezco que me hayan abierto las puertas de su casa. Yo comprometí a mi hija, nunca le había presentado a nadie. Esas cosas son las que me molestaron porque ambos nos comprometimos familiarmente”, sentenció.

