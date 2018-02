¿Alondra García Miró fue agredida en discoteca?

Alondra García Miró vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero no por Paolo Guerrero ni por Christian Meier, sino por una misteriosa jovencita de nombre Fiamma Pisano, quien agredió físicamente a la ojiverde en una conocida discoteca ¿Por qué?

Fiamma Pisano declaró exclusivamente para el programa ‘Amor de Verano’ que el motivo de la agresión fue porque esa noche vio a su expareja muy cariñoso con Alondra García Miró.

La jovencita reconoció que los tragos la llevaron a reaccionar de la peor manera y decidió enviarle un mensaje por Whatsapp a la modelo para ofrecerle disculpas por lo sucedido.

“Hola Alondra, soy Fiamma. Quería pedirte disculpas por lo que pasó ahora, me equivoqué totalmente. Reaccioné súper mal en el momento, no pongo de excusa el trago ni nada de eso pero exploté y te pido perdón por eso. Obvio no espero que te pongas en mi lugar pero Alonso a mí me dice algo y parece que las cosas son totalmente diferentes”, señaló la jovencita.

En el informe también indicaron que Fiamma Pisano no solo habría empujado a Alondra García Miró, sino que también le jaló el cabello.

Tras esta situación, la jovencita indicó que no estaba segura de lo sucedido por su estado de ebriedad.

“Yo tengo una versión que señala que tú le habrías jalado de los pelos ¿Eso es verdad?”, preguntó el reportero, a lo que Fiamma respondió: “Me han dicho lo mismo, la verdad no lo sé (porque estaba mareada)”.

Por otro lado, Fiamma Pisano comentó que le gustaría encontrarse con Alondra García Miró para pedirle disculpas personalmente. “Hoy me excedí y espero que puedas perdonarme. Me gustaría hablar contigo en persona si se puede, me avisas porfa”, finalizó.