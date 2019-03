Alhely Cheng estrena cumbiatón llamado "Más que tu amiga"

Alhely Cheng, reconocida cantante profesional con 24 años de trayectoria, estrena este 2019 su nuevo éxito musical “Más que tu amiga”, una fusión de cumbia y reguetón con el que se consolida como una artista versátil capaz de incursionar en diversos géneros musicales.

“Mi etapa como solista me viene dando muchas satisfacciones, pero a la vez me está enfrentando a nuevos retos. Este año incursionamos en el Cumbiatón (Fusión de Cumbia y Reguetón). “Más que tu amiga” es un tema súper bailable”, señaló la cantante.

La reconocida artista viene recorriendo todo el Perú junto a su Orquesta, incluyendo en su repertorio los temas de su más reciente álbum titulado “Avanzando…de tu mano”, con canciones que enamoraron a los amantes de la bachata, Cumbias fusionadas con instrumentos del género Andino Contemporáneo (charango, zampoña y quenas), y sorprendiéndonos, con temas de su propia autoría. Ahora innovando su reportorio con temas de un género de moda como el cumbiatón.

Es importante recordar que en el 2017 Alhely Cheng lanza su carrera musical como solista con muy buena aceptación, incursionando en la bachata para cautivar al público romántico con los temas “Y que te queda” y “Vete por donde viniste” del reconocido autor Alex Muñoz.

Sin desprenderse de sus raíces, graba dos cumbias fusionadas con el género Andino Contemporánea que gustaron mucho, el tema “Llora mi corazón” de autoría de Luis García, y “En vano fue” del autor Even Navarro. Y como no podía faltar la cuota de creatividad de Alhely en esta etapa de solista se graban dos temas muy personales de Alhely ya que son de su propia autoría, las Cumbias “Anda Vete” y “Estoy buscando”, que no hacen más que corroborar la versatilidad artística de Alhely Cheng.