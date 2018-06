Alfredo Benavides arremete contra Josimar y advierte: "que no sea soberbio"

El último sábado, Alfredo Benavides tuvo una gran performance al interpretar el papel de ‘El Pirulino’, en la sexta gala de El Artista del año. No obstante, no quedó muy conforme con la actitud que tienen algunos de sus compañeros, como Josimar Fidel.

El humorista aseguró que Josimar peca de soberbio y lo acusó de no venir a ensayar, como lo hace el resto.

“Josimar es una persona que no viene a ensayar, no ensaya ni un día, y eso también debería ser tomado en cuenta para parar a alguien en ese escenario. Josimar está pecando de soberbio. El otro día declaró a la prensa: ‘no se preocupen si no bailo, preocúpense de ustedes. Si no bailo, no bailo’. Pero no es así. Yo no canto, y no estoy diciendo ‘si no canto, no canto’, me estoy esforzando por cantar. Él debería esforzarse por bailar”, manifestó Benavides.

“Yo también puedo decir tengo talento, como Josimar, pero no es solo eso, es trabajar. Si yo no viniera a ensayar con todos mis bailarines, ellos no bailarían tan felices como bailan conmigo en el escenario. Eso se llama respeto al compañero”, añadió.

Asimismo, se refirió a Pedro Loli, a quien minimizó como favorito para llevarse el primer lugar por su falta de “ángel”.

“A Pedro Loli lo están endiosando y no tiene categoría de Dios. Conozco veinte mil personas que cantan bien, y veinte mil personas que bailan bien, como él, pero para trascender y ser un artista del año hay que tener magia, hay que tener ángel, hay que tener algo que traspasa la pantalla, y él no lo tiene”, sentenció.