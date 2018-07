Alexis Descalzo se desnuda para conocida revista de México

Ya pasó un año desde que “Alexis Descalzo”: hizo su primera gira internacional, sin embargo, y pese a que su carrera continúa establecida en Perú, aún los medios internacionales toman interés en su carrera.

“Hace unas semanas me escribieron y enviaron unas preguntas, las contesté pero no imaginé que era para una portada. Esas fotos las hice en Lima, pero nunca las mostré, decidí enviarlas y me di con la sorpresa”, contó Alexis Descalzo.

La revista en mención, Ajá, compartió las fotos al natural de Alexis Descalzo acompañado de una simpática entrevista que a su vez, “desnuda” su alma.

Su más reciente tema titulado ‘Infeliz’ en el que fusiona el reggaetón con música afro peruana está por alcanzar el medio millón de reproducciones en Youtube, tras esto lanzará la canción llamada ‘Como un animal’ en colaboración con Susan Green.

“Mi tema ‘Infeliz’ ha tenido mucha acogida, la gente la está escuchando, la está compartiendo. Yo estoy muy feliz por todo lo que me está pasando. Ha sido un trabajo arduo y espero que siga creciendo”, enfatizó Alexis Descalzo hace unas semanas.