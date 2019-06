Alexis Descalzo lanza su nuevo tema “Envidia”

Alexis Descalzo está de vuelta a la escena musical para presentar su nuevo feat titulado “Envidia”, esta vez acompañado de Nel la voz femenina del single a ritmo de reggaetón que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y videoclip de estreno en YouTube.

“Esta canción es para bailar y el videoclip es el mejor en el que he participado hasta hoy. Vuelvo a la música con Nel a quien conocí en el programa “Yo Soy” y desde un inicio vi mucho talento en ella, además de ser cantante también es compositora. “Envidia” es un tema producido por Roman Kriveseek y mezclado por Lewis Pickett (Ganador Grammy Latino con el disco “Visualízate” de Gente de Zona y ha trabajado con Marc Anthony y Becky G), ha quedado bastante bien y si la gente lo pide, volvemos a cantar juntos, yo feliz, siempre escucho a mis seguidores”, expresa Alexis Descalzo, quien se lució como invitado en el reciente Premios Heat 2019 junto a la salsera Daniela Darcourt, los únicos representantes de Perú.

De modelo a Mister Perú, exchico reality y hoy cantante de género urbano, Alexis no se desprende de su imagen sexy, pero está seguro que no volverá a los programas de competencias de la televisión.

“No me he desprendido de la imagen de chico sexy, creo que eso está en mí y siempre lo voy a tener, incluso siento que me suma en la carrera de músico, puedo bailar, quitarme el polo y hasta el pantalón y no por eso voy a ser más o menos cantante. Definitivamente, la etapa de chico reality ya terminó, estoy concentrado únicamente en mi carrera de cantante”, concluye el cantante y compositor de la mayoría de sus temas que se han ubicado en los rankings de la famosa cadena musical HTV y suenan en Spotify.