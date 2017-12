Alexandra Hörler se despide de “En Boca de Todos” entre lágrimas y una lisura

Alexandra Hörler entre lágrimas se despidió de En Boca de Todos, espacio donde compartió conducción con Maju Mantilla. La periodista deportiva dedicó un emotivo mensaje al público y a todos sus compañeros.

Pero en medio de la despedida a Alexandra Hörler se le escapó una grosería y sus compañeros se mostraron sorprendidos.

“Ya que nadie ha dicho nada al respecto, yo voy a aprovechar. Me voy a despedir el día de hoy. Ha sido un año maravilloso, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo, he reído, he renegado”, dijo Alexandra Hörler.

“Marco, me has vuelto loca todo el año. Mi oído no te lo agradece nadita, pero yo te agradezco algunos gritos y algunas …. Muchas gracias”, dijo Alexandra Hörler ante el asombro de sus compañeros por la lisura que soltó.

Alexandra Hörler agradeció especialmente a Maju Mantilla por el respaldo que le brindó en su ingreso a “En Boca de Todos”. “Gracias Rochi, gracias Mariana, pero sobretodo chicos gracias a ustedes. Maju, gracias por haber sido la mejor compañera de conducción que he tenido. Muchas gracias. Maju siempre estuvo ahí, siempre estuvo pendiente”, expresó.