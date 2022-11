Luego de que se diera a conocer unas supuestas críticas de la Miss Bolivia Fernanda Pavisic hacia Alessia Rovegno, esta última aseguró que al parecer las cosas se habrían malinterpretado.

Así lo declaró la Miss Perú para las cámaras de ‘América Espectáculos’, donde contó que habló con su compañera boliviana y todo habría quedado claro entre ambas.

“A mí me da pena la Miss Bolivia, sé que hubo un rumor sobre que ella comentó sobre unas chicas. Creo que yo no estaba incluida en esas chicas, pero de igual manera las cosas se pueden malinterpretar. Yo conversé con ella, sé que los medio pueden malinterpretar las cosas o decir cosas que no son ciertas. Creo que ella ya está bien”, explicó Alessia Rovegno.

Por otro lado, la hija de la actriz Bárbara Cayo señaló no estar molesta con Fernanda Pavisic y recalcó que todo se trató de un malentendido.

“No, para nada (me molestó sus declaraciones). Para empezar cada uno tiene su opinión y uno no puede pretender que le gustemos a todo el mundo. Sin embargo, eso fue un malentendido, sí es cierto que se filtró un video en donde Miss Bolivia habla de algunas candidatas, pero yo creo que todo se malinterpretó, no creo que ella haya dicho tal cosa de ninguna de las candidatas”, expresó al diario Trome.





