Alejandra Valdez es la nueva engreída de Jessica Newton

Tras ganar el certamen Miss Teen Perú Lima Este 2019 e incorporarse como nueva figura de la productora SinArgollas, la joven modelo Alejandra Valdez se prepara ahora para participar en el Miss Teen Perú de la mano de Jessica Newton.

La selección de Alejandra, quien con 18 años viene forjando una carrera en el mundo de las leyes y la actuación, se dio en un evento privado en donde la actual Miss Teen Perú, Camila Manicoba y Jessica Newton, la organizadora del certamen de belleza, la eligieron.

El año pasado, la productora Sinargollas la descubrió y desde entonces viene apostando por su trabajo y profesionalismo; confianza que se vio reflejada al participar en la película ‘Utopía’, primer largometraje de esta productora.

“A lo largo de mi vida esperaba algo que me llene, algo que me haga saber para que estoy hecha y hoy en día me doy cuenta que es para poder llevar un poco de mi hacia los demás y entendí que los reinados de belleza son para llegar a más gente, a cambiar mentes, a alzar la voz por los que no la tienen y a hacer cosas grandes con actitudes positivas a favor de todos”, sostuvo Valdez.