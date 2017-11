Alejandra Baigorria y Nicola Porcella tuvieron fuerte enfrentamiento por esta razón

Alejandra Baigorria se enfrentó a Rafael Cardozo por haberla llamado solterona e indicó que solo repite lo que Nicola Porcella le dice. Esta afirmación hizo estallar a la pareja de Angie Arizaga, quien no dudó en responderle.

Notoriamente furioso, Nicola Porcella se acercó a Alejandra Baigorria le pidió que no lo mencione, pues él no ha dicho nada. Alejandra no se retractó en lo dicho y ambos se enfrascaron en un fuerte intercambio de palabras.

Tras pedirles calma, Nicola Porcella retrocedió mientras que Alejandra continuó defendiéndose de Rafael Cardozo, a quien le pidió respeto y le aclaró que no está en obligación de informarle si sale con alguien o no.